Назван клуб, который мечтает о тренере «Манчестер Юнайтед» тен Хаге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может вернуться на родину. Как стало известно журналистам De Telegraaf, боссы амстердамского «Аякса» мечтают подписать нидерландского специалиста. Ранее он уже работал в этом клубе.

Напомним, что тен Хаг занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года. Под его руководством манкунианцы с 50 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Английский премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» может назначить нового тренера - названы претенденты