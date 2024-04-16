Палмер прокомментировал свой покер против «Эвертона»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер дал комментарии после того, как оформил покер в ворота «Эвертона» в матче чемпионата Англии. Хавбек теперь является одним из лучших бомбардиров АПЛ наряду с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити». У обоих футболистов по 20 голов в чемпионате.

«Всё произошло очень быстро, в первые 30 минут. Было невероятно забить ещё один хет-трик, а затем оформить покер. Нам была необходима такая победа (6:0) после того, что случилось в воскресенье (ничья 2:2 с «Шеффилд Юнайтед»). Первый гол стал моим любимым», – признался Палмер в интервью изданию Sky Sports.