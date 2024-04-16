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Тарковски – о поражении 0:6 от «Челси»: «Самый позорный матч в моей карьере»

16 Апреля 2024 • 10:59 Комментировать
Брайтон
0:0
Челси
отменен

Центральный защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски подвёл итоги поражения 0:6 от лондонского «Челси» в матче Английской премьер-лиги. «Ириски» располагаются на 16 месте в турнирной таблице, но у команды есть отрыв в два очка от зоны вылета.

«Самый позорный матч в моей карьере. Тебе должно быть стыдно, если ты пропускаешь 6 голов за одну игру. Соперник был уровнем выше. Технический аспект здесь не причём. Нас просто переиграли и перебегали», – сказал Тарковски в интервью Sky Sports.

Напомним, во вчерашнем матче полузащитник «Челси» Коул Палмер отметился покером. Англичанин с 20 голами теперь разделяет первое место в таблице бомбардиров чемпионата с Эрлингом Холанном.

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Челси Эвертон Джеймс Тарковски ещё теги

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10:59 · Англия. Премьер-лига
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