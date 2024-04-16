Почеттино: «Когда подписывали Палмера, я не думал, что он будет так много забивать»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру Коула Палмера в матче с «Эвертоном». Англичанин оформил покер и помог своей команде одержать разгромную победу 6:0. Более того, полузащитник достиг отметки в 20 голов в Премьер-лиге и сравнялся с Эрлингом Холанном в таблице бомбардиров.

«Когда подписывали Палмера, я не думал, что он будет так много забивать. Мы просто говорили о том, каким большим талантом он является. Он фантастически справляется со своими задачами. Коул невероятно быстро адаптировался с первого же дня. Я рад за него и за команду», – сказал Почеттино на пресс-конференции.