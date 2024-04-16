Палмер прокомментировал потасовку с одноклубниками из-за пенальти

«Другие парни тоже хотели пробить пенальти. Но я являюсь штатным пенальтистом, поэтому нанес удар с очки. Наверное, в этом моменте мы перегнули палку. Но ничего серьезного, мы уже посмеялись над этим. Тренер провел беседу с командой», - передает слова футболиста Sky Sports.