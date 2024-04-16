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Палмер прокомментировал потасовку с одноклубниками из-за пенальти

16 Апреля 2024 • 08:55 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер высказался о потасовке с одноклубниками за право пробить пенальти в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:0). В этой встрече хавбек оформил покер.

«Другие парни тоже хотели пробить пенальти. Но я являюсь штатным пенальтистом, поэтому нанес удар с очки. Наверное, в этом моменте мы перегнули палку. Но ничего серьезного, мы уже посмеялись над этим. Тренер провел беседу с командой», - передает слова футболиста Sky Sports.

Благодаря покеру Палмер догнал Эрлинга Холанна в гонке бомбардиров Премьер-лиги. В 28 матчах полузащитник забил 20 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер
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