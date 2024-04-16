Почеттино высказался о победе «Челси» со счётом 6:0

«Команда показала очень эффективную игру в нападении. Я очень рад этой победе. Ждал дли я такой результативности от Палмера? Нет. Я ждал, что он покажет хорошую игру, на поле Коул делает невероятные вещи. Рад за него», - передает слова аргентинского наставника BBC.