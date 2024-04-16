Почеттино - о поведении игроков «Челси»: «Это позор»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал стычку своих игроков за право пробить пенальти в матче 33-го тура Английской премьер-лиги против «Эвертона». Встреча завершилась разгромной победой «пенсионеров» со счетом 6:0.

«Наш исполнитель пенальти – Коул Палмер. Нельзя себя вести как дети, это не должно повториться. Это позор. Я уже предупредил игроков, чтобы это было в последний раз. Все предельно ясно, пенальти в «Челси» бьет Палмер», - цитирует аргентинского тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошедшей встрече Палмер отметился покером.