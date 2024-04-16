«Челси» может продать воспитанника с ценником 48 миллионов евро

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер понимает, что будет вынужден покинуть клуб по окончании текущего сезона, если руководство не предложит ему новое трудовое соглашение. Об этом рапортуют журналисты HITC.

Конор является воспитанником академии лондонского клуба. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. Трансферная стоимость 24-летнего исполнителя оценивается в 48 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 42 встречах за «пенсионеров», записав на свой счет пять забитых мячей и восемь результативных передач.