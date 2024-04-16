Деле Алли рассчитывает вернуться в сборную Англии и сыграть на ЧМ-2026

«Надежды юношей питали» - хотя уже совсем и не юношей, ведь Деле Алли уже тридцать через пару лет. Это не мешает ему надеяться на ренессанс своей карьеры - бывший игрок «Тоттенхэма» хочет вернуться в сборную Англии и даже сыграть на чемпионате мира в 2026 году!

- У меня есть напоминалка на телефоне - каждый день она напоминает о чемпионате мира. Люди могут удивиться, но это моя цель. Я точно знаю свой уровень, - цитирует слова английского игрока BBC Sport.

Деле Алли формально принадлежит английскому«Эвертону», но не выступает в его составе, и не сумел закрепиться даже в турецком «Бешикташе».