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Только три клуба во втором круге АПЛ набрали больше очков, чем «Челси»

16 Апреля 2024 • 00:56 Комментировать
Челси
6:0
Эвертон

В прекрасной форме пребывает лондонский «Челси». Так, во втором круге текущего сезона АПЛ лишь три клуба набрали больше очков, чем «синие» - это «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», а именно как раз те команды, которые ведут борьбу в чемпионской гонке прямо сейчас.

Так, с 20 тура «Челси» набрал 25 очков в своих матчах. «Сити» - 36 очков, «Ливерпуль» - 32, а «Арсенал» - 31. Следом за «Челси» пятёрку команд-лидеров второго круга по очкам замыкает «Астон Вилла» с её 24 баллами.

Напомним, вечером понедельника «Челси» дома разнёс «Эвертон» с «неприличным» счётом – 6:0. Суммарно у лондонцев набралось 47 баллов, клуб на девятом месте таблицы после 31 проведённой игры.

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