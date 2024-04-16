В «Челси» предложили выбрать лучшего игрока матча с «Эвертоном», кандидат – один

Пресс-служба лондонского «Челси» в соцсетях устроила шуточное голосование на лучшего игрока матча против «Эвертона». В числе кандидатов только один игрок – Коул Палмер.

Напомним, вечером понедельника лондонцы разгромили беспомощный «Эвертон» дома со счётом 6:0. Четыре гола из шести в составе «синих» оформил Палмер, три – с игры, а один – с 11-метрового удара.

Напомним, Палмер благодаря покеру увеличил число забитых голов в АПЛ с 16 до 20 и сравнялся по этому показателю с Эрлингом Холанном. Теперь англичанин и норвежец делят рейтинг лучших страйкеров Премьер-лиги. Отставание лондонцев от шестого места - всего три очка.