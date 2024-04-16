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«Челси» забил 6 мячей «Эвертону»

16 Апреля 2024 • 00:02 Комментировать (1)
Челси
6:0
Эвертон

В понедельник «Челси» принимал «Эвертон», который идёт в группе аутсайдеров, располагая четвёртой по надёжности обороной в лиге. Тем интереснее, что лондонцы устроили сопернику форменный разгром. Во второй десятиминутке Коул Палмер ударом с линии штрафной поставил голевую точку в красивой комбинации. Вскоре он же добил мяч после удара Николаса Джексона и спасения вратаря - 2:0. В середине первого тайма Палмер оформил хет-трик из-за грубой ошибки кипера, который просто выкатил на его мяч - разгром. Бету Гомеш тут же огорчил хозяев метким ударом, но там был офсайд. На 44-й минуте Марк Кукурелья догнал мяч у лицевой и создал момент для Джексона, а тот забил - 4:0.

После перерыва Палмер не реализовал выход один на один, но был точен с пенальти, заработанного Нони Мадуэке. На 90-й минуте точку поставил защитник Алфи Гилкрист, добив мяч после спасения вратаря.

«Челси» вышел на чистое девятое место, но по потерянным очкам делит шестую строчку. Противник - пятый с конца.

Протокол игры  
Челси6:0Эвертон
(1:0) Палмер Коул13'  
(2:0) Палмер Коул18'  
(3:0) Палмер Коул29'  
(4:0) Джексон Николас44'  
(5:0) Палмер Коул64'  
(6:0) Гилкрист Алфи90'  
Петрович ДжорджеГюсто Мало 88' (Дейвид де Соуза ( 88') Чалоба ТревоСилва ТьягоКукурелья МаркКайседо МойсесГаллахер КонорМадуэке Нони 72' (Чуквуэмека Карни ( 72') Палмер Коул 80' (Чилуэлл Бен ( 80') Мудрик Михаил  40' 80' (Казадеи Чезаре ( 80') Джексон Николас 88' (Гилкрист Алфи ( 88')
Запасные: Дайер КианоДжордж ТирикБеттинелли МаркусБадьяшиль Бенуа
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 46' (Гомеш Андре ( 46') Тарковски Джеймс  52'Брэнтуэйт Джерред 57' (Кин Майкл ( 57'  66') Миколенко ВиталийЯнг Эшли  36'Онана Амаду 46' (Харрисон Джек ( 46') Гарнер Джеймс  28' 46' (Паттерсон Нэйтан ( 46'Годфри Бен 90') Макнил ДуайтДукуре АбдулайГомеш Бету
Запасные: Данджума АрноЧермити ЮссефЛьюис УоррингтонВиржиния Жоау
15 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манчестерский Иппатий
16 Апреля 2024 в 00:47
Ну наконец-то стало залетать. Хороший результат, но играть надо еще лучше!! Работать, работать и еще раз работать.
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