«Челси» забил 6 мячей «Эвертону»

В понедельник «Челси» принимал «Эвертон», который идёт в группе аутсайдеров, располагая четвёртой по надёжности обороной в лиге. Тем интереснее, что лондонцы устроили сопернику форменный разгром. Во второй десятиминутке Коул Палмер ударом с линии штрафной поставил голевую точку в красивой комбинации. Вскоре он же добил мяч после удара Николаса Джексона и спасения вратаря - 2:0. В середине первого тайма Палмер оформил хет-трик из-за грубой ошибки кипера, который просто выкатил на его мяч - разгром. Бету Гомеш тут же огорчил хозяев метким ударом, но там был офсайд. На 44-й минуте Марк Кукурелья догнал мяч у лицевой и создал момент для Джексона, а тот забил - 4:0.

После перерыва Палмер не реализовал выход один на один, но был точен с пенальти, заработанного Нони Мадуэке. На 90-й минуте точку поставил защитник Алфи Гилкрист, добив мяч после спасения вратаря.

«Челси» вышел на чистое девятое место, но по потерянным очкам делит шестую строчку. Противник - пятый с конца.