Клопп назвал две музыкальные группы, в каких хотел бы выступить

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, в составе каких музыкальных групп всех времён он хотел бы выступить.

«Мы в Ливерпуле, поэтому это были бы «Битлз», 100%. Было бы легко выбрать песню, потому что я люблю все.

Если говорить о тех, кто сейчас выступает, то это Die Toten Hosen. Это панк-рок-группа, её солист Кампино – мой хороший друг и самый большой фанат «Ливерпуля» на планете. Они поют на немецком, поэтому никто бы ничего не понял, но это нормально», - сказал Клопп в ходе интервью для Sky News.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 18 апреля, - против «Аталанты» в Лиге Европы.