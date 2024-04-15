Одноклубники не давали Палмеру пробить пенальти

В матче «Челси» и «Эвертона» молодая звезда «синих» Коул Палмер оформил покер. Свой четвёртый гол игры он забил с 11-метрового удара во втором тайме.

Любопытно, что до исполнения удара Палмеру мешали его одноклубники, а именно Нони Мадуэке и Николас Джексон, которые пытались забрать мяч у англичанина. В итоге Палмер не без помощи Конора Галлахера смог забрать мяч себе и реализовать пенальти.

«В этой бочке мёда «Челси» не могло обойтись без ложки дегтя. Мадуэке и Джексон зачем-то хотели отобрать у Палмера право пробить пенальти», - делится телеграм-канал «Английский акцент».

Благодаря голу с пенальти Палмер сравнялся с Эрлигном Холанном по голам в сезоне АПЛ – у обоих по 20.