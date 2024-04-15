Клопп: «Я забыл, как готовить яичницу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, умеет ли он что-нибудь готовить.

«Умею ли я готовить? Нет. А залить горячей водой чай, это считается?» - пошутил Клопп в ходе интервью для Sky News.

«Во время пандемии я готовил яичницу, но теперь уже забыл, как это делать. Я вырос в Шварцвальде с двумя сёстрами. Я знал, где находится кухня, только потому, что оттуда доносился запах. Я совершенно бесполезен в быту», - сказал Клопп.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинет тренерский мостик в «Ливерпуле». Немец планирует отдохнуть от работы как минимум год.