У Палмера – покер, англичанин сравнялся по голам с Холанном

Коул Палмер, игрок атаки «Челси» оформил покер в домашнем матче «синих» против «Эвертона». Игра проходит в этот понедельник на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что свои первые три гола в матче Палмер забил в первые полчаса игры – на 13-й, 18-й и 29-й минутах. Ещё один гол, с 11-метрового удара Палмер оформил на 64-й минуте матча.

Теперь у Палмера столько же голов, сколько и у лучшего бомбардира этого сезона АПЛ – норвежского страйкера «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, у обоих по 20 голов.

Следить за концовкой встречи «Челси» и «Эвертона» можно на нашем портале в формате текстовой трансляции.