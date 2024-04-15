Жена Клоппа хочет отправить его на уроки танцев

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, чем он планирует заняться после завершения сезона. В январе немец объявлял о решении покинуть «Ливерпуль» и взять перерыв в тренерской карьере как минимум на год.

«Жена Улла сказала, что мне нужно будет научиться готовить и брать уроки танцев. Я ответил, что ей, похоже, не очень хочется, чтобы я брал перерыв. Ведь если я начну этим заниматься, то уже через четыре недели вернусь к работе!

Это будет первый раз в моей жизни, когда я не буду иметь реального представления о том, что буду делать. И это именно то, чего я хочу», - сказал Клопп Sky News.