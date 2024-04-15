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Жена Клоппа хочет отправить его на уроки танцев

15 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, чем он планирует заняться после завершения сезона. В январе немец объявлял о решении покинуть «Ливерпуль» и взять перерыв в тренерской карьере как минимум на год.

«Жена Улла сказала, что мне нужно будет научиться готовить и брать уроки танцев. Я ответил, что ей, похоже, не очень хочется, чтобы я брал перерыв. Ведь если я начну этим заниматься, то уже через четыре недели вернусь к работе!

Это будет первый раз в моей жизни, когда я не буду иметь реального представления о том, что буду делать. И это именно то, чего я хочу», - сказал Клопп Sky News.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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