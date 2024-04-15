Клопп: «Не хочу, чтобы на моём надгробии написали: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров в мире»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу мнений о том, что он является одним из великих тренеров.

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. Я до сих пор удивляюсь тому, что люди считают меня таковым, это 100%. Но я принимаю мнение людей. Важно то, что ливерпульцы довольны тем, что мы сделали. Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то ещё. Для меня это ничего не значит.

Я не хочу, чтобы на моём надгробии написали: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров в мире». Нет, это не про меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям», - сказал Клопп Sky News.