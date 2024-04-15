«Барселона» отказалась продать Рафинью клубу АПЛ за 60 млн евро – известна причина

Вингер Рафинья недавно выдал шикарный матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Тем не менее, бразилец остаётся тем, кто может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналистам испанского издания Sport, клуб Английской премьер-лиги предложил за Рафинью 60 миллионов евро. «Барселона» отклонила это предложение. Каталонцы открыты к продаже 27-летнего игрока, но хотят выручить за него как минимум 80 миллионов евро.

Какой именно английский клуб хотел подписать Рафинью, непонятно. При этом ранее в прессе писали об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Юнайтед».