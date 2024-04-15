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«Манчестер Сити» надеется на снижение ценника Пакета

15 Апреля 2024 • 23:19 Комментировать

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» рассчитывает провернуть трансфер полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма». «Горожане» могли подписать бразильца в прошлом году, однако сделка сорвалась из-за расследования в отношении Пакета по возможным нарушениям правил о ставках.

В действующем контракте 26-летнего Пакета в Лондоне прописана опция выкупа за 85 миллионов фунтов (около 100 миллионов евро). Впрочем, как сообщает Foot Mercato, «Манчестер Сити» хочет договориться о более низкой стоимости сделки.

В сезоне 2023/2024 Лукас Пакета провёл 38 игр, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

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