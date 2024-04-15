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Хет-трик Палмера стал самым быстрым хет-триком «Челси» в Премьер-лиге

15 Апреля 2024 • 23:09 Комментировать
Челси
5:0
Эвертон
1 1.73 X 4.20 2 4.50
2-й тайм

Вечером понедельника лондонский «Челси» уничтожает дома «Эвертон», хет-трик в первые полчаса игры оформил молодой атакующий полузащитник «синих» Коул Палмер.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, Палмер оформил самый быстрый хет-трик в истории Премьер-лиги, автором которого становились футболисты «синих».

Напомним, вот-вот стартует второй тайм неравной битвы «Челси» и «Эвертона». Под конец первого тайма четвёртый гол «синих» оформил Николас Джексон. Текстовая трансляция матча доступна на нашем портале.

В таблице реального времени «Челси» занимает девятое место, отставая от шестого всего лишь на три пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер

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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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