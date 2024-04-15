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Палмер оформил хет-трик в ворота «Эвертона» за полчаса

15 Апреля 2024 • 22:56 Комментировать
Челси
4:0
Эвертон
1 1.73 X 4.20 2 4.50
2-й тайм

Пожалуй, лучший игрок сегодняшнего «Челси» Коул Палмер снова поражает. Молодой полузащитник атаки оформил уже хет-трик в ворота «Эвертона» - и это к началу второго тайма очного матча «синих» и «ирисок» в Лондоне. Он проходит в эти минуты на «Стэфморд Бридж». Свои голы Палмер оформил на 13-й, 18-й и 29-й минутах встречи.

Напомним, что 21-летний Палмер – выпускник академии «Манчестер Сити». Он перебрался в «Челси» минувшим летом. Только в АПЛ к этому моменту он оформил в сезоне 19 голов и девять ассистов. Ещё у Палмера три гола в Кубке Англии и Кубке лиги.

Следить за текстовой трансляцией битвы «Челси» и «Эвертона», которая уже напоминает неприличный разгром, можно на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер

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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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