Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» попытается арендовать у «Манчестер Сити» Филлипса при одном условии

15 Апреля 2024 • 22:25 Комментировать

У полузащитника Кэлвина Филлипса сезон 2023/2024 складывается не лучшим образом. Зимой игрок перебрался из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм» в аренду, но там дела Филлипса тоже не пошли. Как следствие, в вопросе будущего 28-летнего хавбека стоит большой знак вопроса.

Как сообщает Daily Mail, ближайшим летом попытаться вернуть Филлипса в свои ряды может «Лидс». Произойдёт это при условии возвращения «павлинов» в топ-дивизион. На текущий момент «Лидс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда осталось провести три матча до конца регулярного сезона.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
71 мин
Челси Челси
Эвертон Эвертон
4
0
1.58 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» надеется на снижение ценника Пакета
23:09 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Палмера стал самым быстрым хет-триком «Челси» в Премьер-лиге
22:56 · Англия. Премьер-лига
Палмер оформил хет-трик в ворота «Эвертона» за полчаса
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» попытается арендовать у «Манчестер Сити» Филлипса при одном условии
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
21:27 · Англия. Премьер-лига
Олисе может перейти не в «Манчестер Юнайтед», а в другой топ-клуб
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определила двух кандидатов из АПЛ на случай неудачи с Нагельсманном
21:03 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Эвертоном»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Барселона» поспорят за полузащитника с ценником в 60 млн евро
18:59 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Пальинья назвал отличного кандидата на замену Клоппу в «Ливерпуле»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Два защитника могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 60 млн евро за «маленького Месси»
17:35 · Англия. Премьер-лига
В Англии уже выплачивают выигрыши за ставку на чемпионство «Манчестер Сити» 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру
Все новости
Рекомендуем