«Лидс» попытается арендовать у «Манчестер Сити» Филлипса при одном условии

У полузащитника Кэлвина Филлипса сезон 2023/2024 складывается не лучшим образом. Зимой игрок перебрался из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм» в аренду, но там дела Филлипса тоже не пошли. Как следствие, в вопросе будущего 28-летнего хавбека стоит большой знак вопроса.

Как сообщает Daily Mail, ближайшим летом попытаться вернуть Филлипса в свои ряды может «Лидс». Произойдёт это при условии возвращения «павлинов» в топ-дивизион. На текущий момент «Лидс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда осталось провести три матча до конца регулярного сезона.