Олисе может перейти не в «Манчестер Юнайтед», а в другой топ-клуб

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе показывает высокий уровень и наверняка пойдёт на повышение ближайшим летом. В последние недели и месяцы интерес к этому футболисту приписывают «Манчестер Юнайтед». Впрочем, если верить The Athletic, 22-летний Олисе может перейти в другой топ-клуб – в «ПСЖ». По данным источника, вингер открыт к идее с переездом на «Парк де Пренс».

Майкл Олисе начал заниматься футболом в Англии, но у него есть и французский паспорт. Вингер выступал за юношескую и молодёжные сборные Франции.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Майкла Олисе в 50 миллионов евро.