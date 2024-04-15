«Бавария» определила двух кандидатов из АПЛ на случай неудачи с Нагельсманном

«Бавария» работает над возвращением на тренерский мостик Юлиана Нагельсманна. Именно этого специалиста мюнхенцы хотят видеть во главе команды. Если по каким-то причинам Нагельсманн отклонит предложение гранда Бундеслиги, то «Бавария» переключится на двух других кандидатов. Альтернативами в шорт-листе являются Роберто де Дзерби из «Брайтона» и Унаи Эмери из «Астон Виллы».

Напомним, что об уходе Томаса Тухеля из «Баварии» по завершению сезона было официально объявлено ещё зимой.

Добавим, что впервые с 2012 года чемпионом Германии стала не «Бавария», а другая команда – титул выиграл «Байер».

«Бавария» выбрала нового тренера