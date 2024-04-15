Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Эвертоном»

В понедельник вечером «Челси» будет принимать «Эвертон» в календарном матче Английской премьер-лиги. Рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Гюсто, Чалоба, Тьяго Силва, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Мудрик, Джексон.

Матч между «Челси» и «Эвертоном» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.