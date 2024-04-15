Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» и «Барселона» поспорят за полузащитника с ценником в 60 млн евро

15 Апреля 2024 • 20:35 Комментировать

Открытие летнего трансферного окна не за горами, и европейские гранды уже сейчас прицеливаются. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Bild, полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо находится в трансферных списках «Манчестер Сити» и «Барселоны». Похоже, «горожане» и «сине-гранатовые» поспорят за талантливого футболиста.

Ближайшим летом Ольмо можно будет выкупить у «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро – это прописано в действующем контракте 25-летнего футболиста.

В сезоне 2023/2024 Дани Ольмо провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт восемь голов и пять голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.04.24 в 22:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.58 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:27 · Англия. Премьер-лига
Олисе может перейти не в «Манчестер Юнайтед», а в другой топ-клуб
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определила двух кандидатов из АПЛ на случай неудачи с Нагельсманном
21:03 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Эвертоном»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Барселона» поспорят за полузащитника с ценником в 60 млн евро
18:59 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Пальинья назвал отличного кандидата на замену Клоппу в «Ливерпуле»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Два защитника могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 60 млн евро за «маленького Месси»
17:35 · Англия. Премьер-лига
В Англии уже выплачивают выигрыши за ставку на чемпионство «Манчестер Сити» 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» заинтересованы в хавбеке «Лестера» слухи
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Болоньи» слухи
17:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Если вы прессингуете на 80%, лучше не прессинговать вообще»
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» подал апелляцию на второе снятие очков
Все новости
Рекомендуем