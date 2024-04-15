«Манчестер Сити» и «Барселона» поспорят за полузащитника с ценником в 60 млн евро

Открытие летнего трансферного окна не за горами, и европейские гранды уже сейчас прицеливаются. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Bild, полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо находится в трансферных списках «Манчестер Сити» и «Барселоны». Похоже, «горожане» и «сине-гранатовые» поспорят за талантливого футболиста.

Ближайшим летом Ольмо можно будет выкупить у «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро – это прописано в действующем контракте 25-летнего футболиста.

В сезоне 2023/2024 Дани Ольмо провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт восемь голов и пять голевых передач на партнёров.