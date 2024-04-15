Полузащитник Донни ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед» летом. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «Айнтрахт» не будет пользоваться правом выкупа ван де Бека за 11 миллионов евро + 3 миллиона евро бонусов.

Ожидается, что летом для ван де Бека, которому на днях исполнится 27 лет, будут искать новую команду.

Донни ван де Бек перебрался в «Айнтрахт» на правах аренды в зимнее трансферное окно. С того момента нидерландец провёл только семь официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач на партнёров.