Пальинья назвал отличного кандидата на замену Клоппу в «Ливерпуле»

Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальинья отреагировал на слухи, связывающие Рубена Аморима с «Ливерпулем».

Как известно, Пальинья ранее выступал под руководством Аморима в «Спортинге».

«Если Аморим подпишет контракт с «Ливерпулем», я не сомневаюсь, что людям понравится его личные качества. Я считаю, что он отличный вариант замены для Клоппа. Он привык справляться с давлением», - слова Пальиньи приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» предоставит Амориму важное условие работы