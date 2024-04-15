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Два защитника могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

15 Апреля 2024 • 18:47 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может быть перестроен. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, в планах «красных дьяволов» на следующий сезон нет Рафаэля Варана. Кроме того, клуб летом может покинуть Гарри Магуайр.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить 31-летнего Магуайра, которым до сих пор интересуется «Вест Хэм».

Что до входящих трансферов на усиление обороны, то в списках манкунианцев есть множество имён, в частности Глейсон Бремер, Антониу Силва и Гонсалу Инасиу.

Гарри Магуайр оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 20 миллионов евро.

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