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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии уже выплачивают выигрыши за ставку на чемпионство «Манчестер Сити»

15 Апреля 2024 • 17:35 Комментировать (1)

По итогам выходных в Английской премьер-лиге сменился лидер. «Ливерпуль» и «Арсенал» дома проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) и «Астон Вилле» (0:2) соответственно, в результате чего на вершину вырвался «Манчестер Сити». У «горожан» сейчас 73 очка в кармане, а у «красных» и «канониров» - по 71.

В компании BetFred не сомневаются в том, что «Манчестер Сити» теперь не выпустит из рук чемпионство. Компания объявила о решении выплатить выигрыши тем людям, которые ставили на чемпионство команды Хосепа Гвардиолы. При этом до конца чемпионата Англии каждый из тройки лидеров проведёт ещё по шесть игр. 

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