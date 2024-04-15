В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру

«Ньюкасл» хочет сохранить в своих рядах защитника Кирана Триппьера. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «сороки» собираются предложить 33-летнему футболисту новый контракт.

Действующее трудовое соглашение Триппьера рассчитано до середины 2025 года. Если контракт не будет продлён, то «Ньюкаслу» будет разумно продать футболиста ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

В сезоне 2023/2024 Киран Триппьер провёл 36 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и одиннадцать результативных передач на партнёров.