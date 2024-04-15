«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Болоньи»

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори может сменить клубную прописку предстоящим летом.

По сведениям Tuttosport, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Сообщается, что «шпоры» планируют оформить переход Калафьори в ближайшее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что за итальянцем следят «Ювентус» и «Наполи».

В текущем сезоне Калафьори принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три голевых паса.

Контракт защитника с «Болоньей» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.