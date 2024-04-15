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Клопп: «Если вы прессингуете на 80%, лучше не прессинговать вообще»

15 Апреля 2024 • 17:07 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Кристал Пэлас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен тем, как его команда вела прессинг в матче против «Кристал Пэлас». Как известно, мерсисайдцы проиграли на своём поле со счётом 0:1 и опустились на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Скажу так: если вы прессингуете на 80%, лучше не прессинговать вообще, потому что в этом нет смысла. Потому что игроки располагались далеко друг от друга, никто не поджимал соперников», - цитирует Клоппа The Athletic.

От лидирующего в Премьер-лиге «Манчестер Сити» «Ливерпуль» отстаёт на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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