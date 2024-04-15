На прошлой неделе с «Эвертона» сняли два очка в Премьер-лиге. Это было уже второе снятие баллов с «ирисок» за финансовые нарушения – ранее у команды вычли шесть очков (изначально снималось десять, но по итогам апелляции наказание смягчили).

Как сообщает BBC, «Эвертон» подал апелляцию на второе снятие очков. Мерсисайдский клуб и на этот раз хочет добиться как минимум смягчения наказания.

На текущий момент «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Зону вылета команда опережает всего лишь на два зачётных балла.

В понедельник «Эвертон» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Челси».

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