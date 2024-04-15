Марсьяль пока не выбирает новый клуб – форвард уйдёт из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Антони Марсьяль точно покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом информирует в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что в настоящий момент Марсьяль сосредоточен на своём восстановлении. Следующий клуб 28-летний француз выберет позже.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль поучаствовал в 19 официальных матчах. На счету форварда два гола и один результативный пас на партнёра.

Ранее сообщалось о том, что Марсьяль хочет присоединиться к «Интеру». Французский нападающий якобы предложил свои услуги топ-клубу чемпионата Италии.