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Марсьяль пока не выбирает новый клуб – форвард уйдёт из «Манчестер Юнайтед»

15 Апреля 2024 • 14:59 Комментировать

Нападающий Антони Марсьяль точно покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом информирует в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что в настоящий момент Марсьяль сосредоточен на своём восстановлении. Следующий клуб 28-летний француз выберет позже.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль поучаствовал в 19 официальных матчах. На счету форварда два гола и один результативный пас на партнёра.

Ранее сообщалось о том, что Марсьяль хочет присоединиться к «Интеру». Французский нападающий якобы предложил свои услуги топ-клубу чемпионата Италии.

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