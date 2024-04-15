«Челси» продлил контракт с Мудриком и ещё одной звездой

«Челси» решил заранее активировать опции продления контрактов с вингером Михаилом Мудриком и полузащитником Энцо Фернандесом. Об этом рассказывает the Standard, ссылаясь на документы Футбольной ассоциации Англии.

Теперь контракт Фернандеса рассчитан до середины 2032 года, а контракт Мудрика – до середины 2031 года. Аргентинец зарабатывает в Лондоне 180 тысяч фунтов в неделю, а украинец – 97 тысяч.

По какой причине «Челси» решил активировать опции так рано, источник не понимает.

В понедельник «Челси» сыграет в Премьер-лиге против «Эвертона», следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.