Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» может стать ассистентом Артеты в «Арсенале»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может войти в тренерский штаб Микеля Артеты в лондонском «Арсенале». Речь идёт о Габриэле Хайнце, который выступал за манкунианцев с 2004 по 2007 год.

По информации от издания ESPN, аргентинский специалист провёл переговоры с Артетой по поводу того, чтобы присоединиться к тренерскому штабу испанца перед началом следующего сезона.

Напомним, Хайнце успел выиграть с «Манчестер Юнайтед» Английскую премьер-лигу в 2007 году, после чего перебрался в мадридский «Реал». За свою карьеру Габриэль также успел поиграть за такие команды, как «ПСЖ», «Рома» и «Марсель».