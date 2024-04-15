«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Ноттингем Форест»

«Ньюкасл» сделал полузащитника «Ноттингем Форест» одной из главных трансферных целей на лето. Как сообщает Daily Mirror, «сороки» хотят приобрести Моргана Гиббса-Уайта, который проводит вторую кампанию за «лесников» после своего трансфера из «Вулверхэмптона» в 2022 году.

Гиббс-Уайт очень нравится главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау, который видит в 24-летнем полузащитнике большой потенциал на будущее.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Гиббс Уайт забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 32 матчах. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.