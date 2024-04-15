Почеттино раскрыл цели «Челси» на трансферном рынке

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о целях лондонского клуба на летнем трансферном рынке.

«Этим летом нам нужно привлечь опытных игроков, а также больше молодых игроков. Это касается разговоров с клубом, анализа, разработке стратегии на следующий сезон и борьбы за большие цели», - слова Почеттино в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В понедельник «Челси» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Эвертона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в таблице английского чемпионата.