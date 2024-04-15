Артета ответил, какой будет лучшая реакция на поражение от «Астон Виллы»

Главный тренер лондонского «Арсенала» рассказал, каким образом его игроки могут лучше всего отреагировать на поражение от «Астон Виллы». Напомним, «канониры» вчера проиграли у себя дома команде Унаи Эмери (0:2) и упустили первое место в турнирной таблице АПЛ.

«Как игроки могут лучшим образом отреагировать на поражение? У нас будет отличная возможность в среду против «Баварии». Победа будет лучшей реакцией на поражение. Если вы хотите побеждать, вы должны уметь преодолевать трудности», – сказала Артета на пресс-конференции.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» «Арсенал» сыграл вничью у себя дома со счётом 2:2. Ответная встреча состоится в среду в Мюнхене.