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Артета ответил, какой будет лучшая реакция на поражение от «Астон Виллы»

15 Апреля 2024 • 13:55 Комментировать
Бавария
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Арсенал
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17.04 22:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» рассказал, каким образом его игроки могут лучше всего отреагировать на поражение от «Астон Виллы». Напомним, «канониры» вчера проиграли у себя дома команде Унаи Эмери (0:2) и упустили первое место в турнирной таблице АПЛ.

«Как игроки могут лучшим образом отреагировать на поражение? У нас будет отличная возможность в среду против «Баварии». Победа будет лучшей реакцией на поражение. Если вы хотите побеждать, вы должны уметь преодолевать трудности», – сказала Артета на пресс-конференции.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» «Арсенал» сыграл вничью у себя дома со счётом 2:2. Ответная встреча состоится в среду в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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