В «Манчестер Юнайтед» провели разбирательство из-за «лайка» игрока

На выходных в Английской премьер-лиге проходил матч между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед». Вингер Алехандро Гарначо был заменён достаточно рано – уже после первого тайма.

После игры в социальных сетях Гарначо поставил «лайки» двум публикациям, в которых решение о его замене ставится под сомнение. Тем самым футболист будто бы упрекнул главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает Manchester Evening News, в стане «красных дьяволов» провели разбирательство этой ситуации. При этом источник внутри клуба отказался уточнить, был ли Гарначо как-нибудь наказан.

Матч между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 2:2.