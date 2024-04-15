Гвардиола: «Реал» удивил нас в первом матче»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал должное мадридскому «Реалу». Напомним, в первом четвертьфинале Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» «горожане» смогли добыть ничью 3:3.

«Они удивили нас в первом матче позициями игроков. Нам нужно подумать и принять некоторые решения. Учитывая огромный опыт Анчелотти, в ответной игре он всё может сделать по-другому. Мы должны быть к этому готовы. В то же время будем стараться навязывать свою игру и оказывать давление на соперника», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» у себя дома разгромил «Реал» 4:0 в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Команды третий год подряд встречаются друг с другом в самом престижном еврокубке.