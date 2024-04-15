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Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» уверены в том, что тен Хага не будет в следующем сезоне

15 Апреля 2024 • 12:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
отменен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всерьёз рискует потерять работу в ближайшие месяцы. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, некоторые футболисты команды уверены в том, что в следующем сезоне нидерландский специалист не будет руководить манкунианцами.

Ранее ходили слухи о том, что владельцы «Манчестер Юнайтед» сомневаются в кандидатуре тен Хага. Менеджмент клуба не видит в нидерландце тренера, который способен добиться с командой успеха в долгосрочной перспективе.

Напомним, Эрик возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года и в первом сезоне успел выиграть с командой Кубок лиги. В прошлой кампании манкунианцы финишировали третьими в чемпионате, а сейчас занимают седьмую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Сегодня, 15 Апреля
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