Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» уверены в том, что тен Хага не будет в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всерьёз рискует потерять работу в ближайшие месяцы. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, некоторые футболисты команды уверены в том, что в следующем сезоне нидерландский специалист не будет руководить манкунианцами.

Ранее ходили слухи о том, что владельцы «Манчестер Юнайтед» сомневаются в кандидатуре тен Хага. Менеджмент клуба не видит в нидерландце тренера, который способен добиться с командой успеха в долгосрочной перспективе.

Напомним, Эрик возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года и в первом сезоне успел выиграть с командой Кубок лиги. В прошлой кампании манкунианцы финишировали третьими в чемпионате, а сейчас занимают седьмую строчку в таблице.