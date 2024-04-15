Артета: «Если один результат сломает нас, это будет значить, что мы недостаточно сильны»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах своей команды на чемпионский титул Английской премьер-лиги. Вчера вечером «канониры» проиграли «Астон Вилле» 0:2 на «Эмирейтс» и упустили лидерство в турнирной таблице.

«Если один результат сломает нас, это будет значить, что мы недостаточно сильны. Если ты хочешь выигрывать трофеи, в подобные моменты ты должен быстро подниматься на ноги», – сказал Артета на пресс-конференции.

Теперь «Арсенал» отстаёт от первого места на два очка. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата Англии осталось сыграть 6 туров.