Стало известно, действительно ли у Антони случился конфликт с тен Хагом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони не попал в состав своей команды на последний матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Некоторые источники твердили о том, что у бразильца случился конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

По информации от журналиста Роба Доусона, у Антони не было никаких споров с тренером, но причина отсутствия игрока в матче с «Борнмутом» остаётся неизвестной. Тем не менее, у бразильца по-прежнему хорошие отношения с тен Хагом.

Напомним, Антони выступал под руководством Эрика ещё в амстердамском «Аяксе», пока в 2022 году не последовал за нидерландским специалистом на «Олд Траффорд».