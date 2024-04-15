«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с защитником «Байера»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер футболиста леверкузенского «Байера». Если верить журналисту Кристиану Фальку, манкунианцы провели переговоры с правым фуллбеком Жереми Фримпонгом, у которого в контракте прописаны отступные в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нидерландец готов уйти на повышение в летнее трансферное окно. С правым защитником «фармацевтов» также были связаны такие топ-клубы, как мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

«Манчестер Юнайтед» интересуется Фримпонгом ещё с прошлого сезона. 23-летний Жереми в этом розыгрыше Бундеслиги записал на свой актив 8 голов и 7 результативных передач.