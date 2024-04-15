Кайседо и Джексон находятся под угрозой дисквалификации на два матча

Сразу два футболиста лондонского «Челси» находятся под угрозой дисквалификации. Речь идёт о нападающем Николасе Джексоне и опорном полузащитнике Мойсесе Кайседо. У обоих в активе уже 9 жёлтых карточек в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Следующий горчичник выведет игроков из строя на два матча чемпионата.

Напомним, Кайседо и Джексон оба присоединились к «Челси» прошлым летом. Николас перебрался на «Стэмфорд Бридж» из испанского «Вильярреала» за 37 миллионов евро. Что касается Мойсеса, «пенсионеры» заплатили за трансфер молодого эквадорца 117 миллионов евро «Брайтону».