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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо и Джексон находятся под угрозой дисквалификации на два матча

15 Апреля 2024 • 11:57 Комментировать
Челси
...
Эвертон
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Через 9 ч. 18 мин.

Сразу два футболиста лондонского «Челси» находятся под угрозой дисквалификации. Речь идёт о нападающем Николасе Джексоне и опорном полузащитнике Мойсесе Кайседо. У обоих в активе уже 9 жёлтых карточек в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Следующий горчичник выведет игроков из строя на два матча чемпионата.

Напомним, Кайседо и Джексон оба присоединились к «Челси» прошлым летом. Николас перебрался на «Стэмфорд Бридж» из испанского «Вильярреала» за 37 миллионов евро. Что касается Мойсеса, «пенсионеры» заплатили за трансфер молодого эквадорца 117 миллионов евро «Брайтону».

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