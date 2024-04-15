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Уокер верит, что сможет сыграть против «Реала» в среду

15 Апреля 2024 • 11:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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17.04 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер верит, что в среду сможет принять участие в матче против мадридского «Реала», который состоится в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч на «Сантьяго Бернабеу» Уокер пропустил из-за травмы. Если верить журналисту Майку Макгрейту, у англичанина хорошие шансы на участие в ответной игре на «Этихаде». Также ожидается, что «Манчестер Сити» сможет рассчитывать на Джона Стоунса.

Отметим, что первая игра в Мадриде завершилась в результативную ничью 3:3. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» разгромил «Реал» на «Этихад Стэдиум» со счётом 4:0.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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