Уокер верит, что сможет сыграть против «Реала» в среду

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер верит, что в среду сможет принять участие в матче против мадридского «Реала», который состоится в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч на «Сантьяго Бернабеу» Уокер пропустил из-за травмы. Если верить журналисту Майку Макгрейту, у англичанина хорошие шансы на участие в ответной игре на «Этихаде». Также ожидается, что «Манчестер Сити» сможет рассчитывать на Джона Стоунса.

Отметим, что первая игра в Мадриде завершилась в результативную ничью 3:3. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» разгромил «Реал» на «Этихад Стэдиум» со счётом 4:0.