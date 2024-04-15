«Арсенал» не исключает продажу Зинченко

Лондонский «Арсенал» в обозримом будущем может расстаться с левым защитником Александром Зинченко, который перебрался в команду летом 2022 года из «Манчестер Сити».

Как сообщает Gunner Blog, у футболиста осталось два года по контракту с «канонирами». Именно в этот момент клуб решает: продлевать соглашение или продавать Александра.

Ранее «Арсенал» заключил ряд новых контрактов с ключевыми футболистами клуба. Но что касается Зинченко, с украинцем «канониры» ещё даже не вступали в переговоры.

27-летний Зинченко в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним голом и двумя результативными передачами.